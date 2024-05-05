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Алыпов: давайте честно, неискушённому зрителю тяжело смотреть по телевизору лыжные гонки

Алыпов: давайте честно, неискушённому зрителю тяжело смотреть по телевизору лыжные гонки
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Призёр Олимпийских игр Иван Алыпов высказался о показе соревнований по лыжным гонкам. По его словам, это достаточно однообразный вид спорта, поэтому, несмотря на попытку вещателей сделать картинку интереснее, придумать что-то абсолютно новое, что в перспективе сможет привлечь большее количество зрителей к телеэкранам, практически невозможно.

«Давайте честно, смотреть лыжные гонки по телевизору неискушённому зрителю достаточно тяжело. Если спринт, где есть какой-то экшен и всё довольно динамично развивается, постоянно меняется лидер, постоянно какая-то контактная борьба и падения, ещё вызывает интерес, то в марафоне два часа смотреть на унылую картинку никто не будет. Можно провести параллели с велоспортом. Там красивые пейзажи и виды, там хороший комментарий, в котором рассказывается об истории мест, где велосипедисты проезжают. В лыжах такую картинку дать сложно, у нас всё однообразно», — сказал Алыпов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Татьяной Постниковой и Андреем Шитихиным.

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