Вяльбе: Устюгов — великий спортсмен, но ему нужно остыть

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о выступлении олимпийского чемпиона Сергея Устюгова в прошедшем сезоне.

«В этом году Сергей не так много выступал, но к главным стартам он подошёл в хорошей форме. Он постоянно пытается кому-то что-то доказать, но в этом плане, мне кажется, ему надо остыть. Все знаю, что он великий спортсмен, который может составить конкуренцию любому лыжнику не только в России, но и во всём мире», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

В прошедшем сезоне 32-летний Устюгов стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в 20-километровом скиатлоне.

На этапах Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Устюгов лишь один раз попал на пьедестал почёта. В финальном этапе в Кировске он занял второе место в гонке преследования на 15 км свободным стилем.