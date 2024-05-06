Большунов, Коростелёв и Степанова могут перейти в сборную ХМАО-Югра

Вице-президент Федерации лыжных гонок ХМАО-Югра Сергей Крянин рассказал о возможном приглашении в сборную региона ряда ведущих спортсменов, ранее представлявших Архангельскую область (Александра Большунова, Веронику Степанову, Савелия Коростелёва, Александра и Наталью Терентьевых).

«Если эти спортсмены захотят выступать за нашу команду, могут обратиться в любой момент. Все условия, которые у нас есть, мы можем им предоставить, как олимпийскому чемпиону, так и начинающему лыжнику. Мы готовы рассмотреть кандидатуру каждого из этих пяти спортсменов и обеспечить им качественные условия для совершенствования спортивного мастерства», — приводит слова Крянина Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что глава группы компаний УЛК и председатель попечительского совета спортшколы в Малиновке (Архангельская область) Владимира Буторин прекратил сотрудничество с регионом в сфере развития лыжного спорта. В Малиновке планировалось создание крупнейшего лыжного центра подготовки сборных команд России.