Тренер Гельманов – о Пеклецовой: России очень повезло, что появилась такая лыжница

Тренер женской юниорской сборной России по лыжным гонкам Артемий Гельманов высоко оценил перспективы 18-летней Алины Пеклецовой, которая в прошедшем сезоне выиграла первую гонку на этапе Кубка России, а также завоевала серебро на взрослом чемпионате России.

«С такими спортсменками нужно работать точечно, их нужно беречь. Мы, например, отошли с ней от упражнений на максимальную силу, хотя она уже начала с нормальным весом работать. Её выступления в завершившемся сезоне не стали для меня открытием. Честно говоря, я ждал, что именно так и будет. Потенциал у неё реально огромный. У неё и силы постепенно растут, и техника меняется. Если даже на фотографии посмотреть в топике и шортах и сравнить её нынешнюю с той, какой она пришла в команду – совсем другой человек. Когда она только пришла, и мы в зале тягу делали, она даже до низа продавить её не могла, а сейчас на полной амплитуде работает, блины на гриф вешаем и руки после этого не дрожат. Алина девочка целеустремлённая, а талант – от природы. Боженька всё ей дал. Я считаю, что России очень повезло, что появилась такая спортсменка.

С Пеклецовой работать не страшно, а очень интересно. Я, кстати, очень много советуюсь с Юрием Викторовичем Бородавко по работе», — приводит слова Гельманова проект «На лыжи!»