Гельманов: у Пантриной самые сильные ноги для конька, для классики – у Фалеевой

Тренер женской юниорской сборной России по лыжным гонкам Артемий Гельманов ответил, были ли за время его работы спортсменки, которые из-за несовершенства отбора не попадали в его команду, но впоследствии раскрывались.

«Разумеется, такие девочки были. За примером далеко ходить не нужно. Лиза Маслакова, которую я пропустил, а сейчас в группе Андрея Нутрихина она очень сильно провела сезон. Я не снимаю с себя ответственности, что не обращал внимания на эту спортсменку. Но она ведь не показывала стабильно высоких результатов. А затем я прочитал, что у неё постоянно возникали какие-то форс-мажоры на главных стартах. Нужно было внимательнее посмотреть на эту девочку. Лизу Пантрину я тоже брал всего на один год, а нужно было на два забирать. Я побоялся брать её из-за тогдашних проблем с сердцем, а потом пожалел об этом. С такими сильными ногами, как у Лизы в нашей команде не так много было спортсменок. Для конька из всех юниорок, которые прошли через нашу сборную, у Пантриной самые сильные ноги. Для классики – у Насти Фалеевой», — приводит слова Гельманова проект «На лыжи!»