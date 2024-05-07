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Норвежская лыжница Фоснес: надеюсь, меня запомнят не за то, что я немного странная

Норвежская лыжница Фоснес: надеюсь, меня запомнят не за то, что я немного странная
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Юная норвежская лыжница Кристин Эустгулен Фоснес рассказала о переживаниях при общении со СМИ.

«мне очень неловко. Потом я думаю: «Боже мой, ты можешь хоть на секунду стать немного нормальной. Но я надеюсь, что вырасту как лыжник, и меня запомнят за это, а не за то, что я немного странная. Для меня это всё очень ново. Я получила много положительных отзывов о том, что осмеливаюсь быть собой. Это действительно красиво. Поэтому я постараюсь продолжать это делать, даже если иногда это может быть немного неловко. Я очень взволнована, сложно ставить цели. Вначале мы радуемся даже больше, чем следовало бы, потому что по сравнению с прошлым годом сделан большой шаг вперёд. Но мне нравится быть реалистом и твёрдо стоять на ногах, думая о том, к чему я стремлюсь, а не о том, чего ожидают все вокруг», — приводит слова Фоснес Fondo Italia.

Ранее сообщалось, что Фоснес вошла в состав сборной Норвегии на подготовку к сезону-2024/25.

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