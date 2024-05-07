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Вяльбе: в Ханты-Мансийск Большунов и Коростелёв точно не поедут

Вяльбе: в Ханты-Мансийск Большунов и Коростелёв точно не поедут
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о возможном приглашении в сборную ХМАО-Югры ряда ведущих спортсменов, ранее представлявших Архангельскую область (Александра Большунова, Вероники Степановой, Савелия Коростелёва, Александра и Натальи Терентьевых).

«Давайте не будем обсуждать то, чего не произойдёт. Ни в какой Ханты-Мансийск эти спортсмены не поедут. Я не знаю про Степанову, а двое мужиков – точно нет. Нечего об этом говорить и комментировать. Независимо от того, какой регион они будут представлять, это никак не отразится на результатах», — приводит слова Вяльбе «Советский спорт».

Ранее стало известно, что глава группы компаний УЛК и председатель попечительского совета спортшколы в Малиновке (Архангельская область) Владимир Буторин прекратил сотрудничество с регионом в сфере развития лыжного спорта. В Малиновке планировалось создание крупнейшего лыжного центра подготовки сборных команд России.

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