Стал известен состав сборной Франции по лыжным гонкам на сезон-2024/2025

Федерация лыжного спорта Франции опубликовала состав национальной команды по лыжным гонкам на следующий сезон.

Мужчины: Реми Бурден, Люка Шанава, Жуль Шаппа, Ришар Жув, Уго Лапалус, Жюль Лапьер, Клеман Парисс, Рено Же, Матис Деслож, Тео Шели.

Женщины: Дельфин Клодель, Флора Дольси, Жюльетт Дюкордо, Мелисса Галь, Лена Кентен, Майль Вейр.

Отметим, что мужская сборная Франции в прошедшем сезоне-2023/2024 заняла третье место в зачёте Кубка наций. Люка Шанава стал третьим в спринтерском зачёте Кубка мира, пропустив вперёд лишь норвежских лыжников Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса. В общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 лучшим из французов стал Уго Лапалус, занявший восьмое место.

Женская сборная Франции в Кубке наций расположилась на седьмой строчке.