Олимпийский призёр Жув перенёс операцию на ногу

Французский лыжник, олимпийский призёр 2018-го года Ришар Жув перенёс операцию на деформированную правую ногу. Он заявил, что это не самая сложная операция и он скоро вернётся к тренировкам.

«У меня были боли с начала прошлого сезона, поэтому хирург уменьшил высоту кости. Это не слишком важная операция, я думаю, что смогу вернуться к тренировкам через 15-20 дней», — приводит слова Жува Fondo Italia.

Известно, что травма тревожила его на протяжении части сезона.

Отметим, что после периода реабилитации Жув будет адаптировать свою программу подготовки под собственное состояние. Жув также сообщил, что будет полностью менять бренд экипировки на следующий сезон. О названии бренда он не сказал.