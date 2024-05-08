Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Олимпийский призёр Жув перенёс операцию на ногу

Олимпийский призёр Жув перенёс операцию на ногу
Комментарии

Французский лыжник, олимпийский призёр 2018-го года Ришар Жув перенёс операцию на деформированную правую ногу. Он заявил, что это не самая сложная операция и он скоро вернётся к тренировкам.

«У меня были боли с начала прошлого сезона, поэтому хирург уменьшил высоту кости. Это не слишком важная операция, я думаю, что смогу вернуться к тренировкам через 15-20 дней», — приводит слова Жува Fondo Italia.

Известно, что травма тревожила его на протяжении части сезона.

Отметим, что после периода реабилитации Жув будет адаптировать свою программу подготовки под собственное состояние. Жув также сообщил, что будет полностью менять бренд экипировки на следующий сезон. О названии бренда он не сказал.

Материалы по теме
Вирер: Россия — это важная страна для мирового биатлона
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android