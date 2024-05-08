Вирер: Россия — это важная страна для мирового биатлона

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер ответила на вопрос корреспондента «Чемпионата» Батраза Томаева о том, есть ли у иностранных спортсменов тоска по соперникам из России.

— Скучаете ли вы по соперникам из России? Как думаете, россияне вернутся на мировую арену?

— Разумеется, Россия — это действительно важная страна для мирового биатлона. Мне кажется, тут не нужно заниматься политикой, оставим это другим. Не мне решать, но думаю, что мы снова увидим российских спортсменов на Кубке мира. Не знаю когда. Но за последние два года у них происходит много интересного. Я слежу за ними в социальных сетях и знаю, что у них довольно много соревновательной практики.

Напомним, российские биатлонисты не выступают на международной арене с февраля 2022 года. Так Международная ассоциация биатлонистов отреагировала на ситуацию на Украине.