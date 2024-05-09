Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Программа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 претерпела изменения — Fondo Italia

Программа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 претерпела изменения — Fondo Italia
Аудио-версия:
Комментарии

В программу лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 внесены изменения. Об этом сообщило Fondo Italia. Таким образом, престижные соревнования в новом кубковом сезоне пройдут в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. Из календаря исключён этап в швейцарском Давосе.

Сообщается, что вместо масс-старта пройдёт скиатлон, также появилась гонка с раздельным стартом на 20 км. Соревнования по спринту и скиатлону пройдут на трассе, на которой будут разыграны медали Олимпийских игр 2026 года.

«Тур де Ски» — 2024/2025. Расписание

  • 1-й этап. Тоблах:
    28 декабря — спринт свободным стилем
    29 декабря — масс-старт на 15 км классическим стилем
    31 декабря — гонка с раздельным стартом на 20 км
    1 января — гонка преследования на 15 км классическим стилем
  • 2-й этап. Валь-ди-Фьемме:
    3 января — спринт классическим стилем
    4 января — скиатлон на 20 км
    5 января — масс-старт на 10 км

Напомним, победителями лыжной многодневки в минувшем сезоне стали Харальд Амундсен (Норвегия) и Джессика Диггинс (США).

Материалы по теме
«МОК не пустит никого на Игры дружбы». Призёр Олимпиады — о том, что станет со спортом
Эксклюзив
«МОК не пустит никого на Игры дружбы». Призёр Олимпиады — о том, что станет со спортом
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android