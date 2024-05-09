Программа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 претерпела изменения — Fondo Italia

В программу лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 внесены изменения. Об этом сообщило Fondo Italia. Таким образом, престижные соревнования в новом кубковом сезоне пройдут в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. Из календаря исключён этап в швейцарском Давосе.

Сообщается, что вместо масс-старта пройдёт скиатлон, также появилась гонка с раздельным стартом на 20 км. Соревнования по спринту и скиатлону пройдут на трассе, на которой будут разыграны медали Олимпийских игр 2026 года.

«Тур де Ски» — 2024/2025. Расписание

1-й этап. Тоблах:

28 декабря — спринт свободным стилем

29 декабря — масс-старт на 15 км классическим стилем

31 декабря — гонка с раздельным стартом на 20 км

1 января — гонка преследования на 15 км классическим стилем

2-й этап. Валь-ди-Фьемме:

3 января — спринт классическим стилем

4 января — скиатлон на 20 км

5 января — масс-старт на 10 км

Напомним, победителями лыжной многодневки в минувшем сезоне стали Харальд Амундсен (Норвегия) и Джессика Диггинс (США).