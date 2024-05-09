Глава FIS отреагировал на критику нового соглашения о трансляциях гонок Кубка мира

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш отреагировал на критику стран, которые недовольны заключённым соглашением о централизованной продаже прав на трансляции гонок Кубка мира. Руководитель организации считает, что группа, состоящая из семи стран под названием «Cнежинка», никак не комментирует новое соглашение и хотела бы забрать права на трансляции КМ себе.

«Мы отправили национальным федерациям проект соглашения девять месяцев назад, и небольшая группа стран, которые называют себя «Cнежинкой», отказалась от комментариев. Остальные же дали свои отзывы. Весьма странно бороться против соглашения путём молчания и отсутствия обратной связи.

Это глупо, потому что мы работаем с телекомпаниями и прочими партнёрами, получаем у них обратную связь. «Cнежинка» никогда этим не занималась. Они вообще ничего не сделали за эти девять месяцев. Извините, но это полная ерунда с их стороны. «Cнежинка» просто хочет забрать себе все права и, по сути, стать новой международной ассоциацией лыжного спорта, — приводит слова Элиаша NRK.

Напомним, ранее региональные федерации могли транслировать собственные этапы, теперь право на показ FIS хочет сделать централизованным для одного телеканала. Это не устраивает альтернативную ассоциацию, куда вошли Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия и Италия. «Снежинка» также хотела создать собственную лыжную лигу в связи с разногласиями с FIS. По новому соглашению доходы от трансляций будут распределены между странами-членами FIS, а организаторы этапов будут получать больше дохода от проведения соревнований, чем сейчас.