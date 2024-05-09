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Вероника Степанова с нового сезона будет выступать за Татарстан

Вероника Степанова с нового сезона будет выступать за Татарстан
Вероника Степанова
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женской эстафете российская лыжница Вероника Степанова с сезона-2024/2025 будет представлять Татарстан. Об этом спортсменка сообщила в своём телеграм-канале.

«Рада сообщить, что подписала договор с Федерацией лыжных гонок Республики Татарстан. И.Ш. Фардиев и его команда отстроили процессы, подобрали мощную группу специалистов, теперь в эту семью вливаюсь и я. Надеюсь, вы теперь не только будете меня иногда видеть на финише, но и больше меня слышать/видеть в эфире вне лыжных трасс, здесь наши взгляды и стремления с капитаном лыжным гонок Татарстана совпадают», — написала Степанова.

Ранее спортсменка объявила, что покидает сборную Архангельской области. Это произошло через несколько часов после того, как основной спонсор лыжных гонок в Архангельске объявил о своём уходе из данного спортивного сегмента.

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