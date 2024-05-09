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«Теперь только Алга!» Савелий Коростелёв перешёл в сборную Татарстана

«Теперь только Алга!» Савелий Коростелёв перешёл в сборную Татарстана
Савелий Коростелёв
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Двукратный чемпион мира среди юниоров российский лыжник Савелий Коростелёв сообщил, что подписал контракт и с сезона-2023/2024 будет выступать на внутрироссийских стартах за Республику Татарстан.

«Контракт подписан, именная экипировка готова, зелёная майка с красной полоской есть. Теперь только Алга!» — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Ранее о переходе в сборную Татарстана заявила и олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова. Спортсменка объявила, что покидает сборную Архангельской области. Это произошло через несколько часов после того, как основной спонсор лыжных гонок в Архангельске объявил о своём уходе из данного спортивного сегмента. О возможности трансферов в апреле заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

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