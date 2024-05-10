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FIS представила проект календаря нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам

FIS представила проект календаря нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала проект календаря нового сезона-2024/2025 Кубка мира по лыжным гонкам. Он был сформирован на совещании технических комитетов в Словении. Известно, что количество и формат гонок на этапах КМ пока не утверждены. Окончательная версия календаря будет известна по итогам работы Конгресса FIS в Рейкьявике (Исландия), который пройдёт в начале июня.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025. Календарь

  • 1-й этап. Рука (Финляндия) — 29.11 — 01.12.2024 г.
  • 2-й этап. Лиллехаммер (Норвегия) — 06–08.12.2024 г.
  • 3-й этап. Давос (Швейцария) — 13–15.12.2024 г.
  • 4-й этап. «Тур де Ски». Тоблах (Италия) — 28–29.12.2024 г.
  • 5-й этап. «Тур де Ски». Тоблах (Италия) — 31.12.2024 – 01.01.2025 г.
  • 6-й этап. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме (Италия) — 03–05.01.2025 г.
  • 7-й этап. Лес-Руссес (Франция) — 17–19.01.2025 г.
  • 8-й этап. Энгадин (Швейцария) — 24–26.01.2025 г.
  • 9-й этап. Нове-Место (Чехия) — 31.01 – 02.02.2025 г.
  • 10-й этап. Фалун (Швеция) — 14–16.02.2025 г.
  • Чемпионат мира — 2025. Тронхейм (Норвегия) — 25.02 – 09.03.2025 г.
  • 11-й этап. Осло (Норвегия) — 15–16.03.2025 г.
  • 12-й этап. Таллин (Эстония) — 19.03.2025 г.
  • 13-й этап. Лахти (Финляндия) — 21–23.03.2025 г.

Ранее стало известно, что в программу лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 внесены изменения.

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