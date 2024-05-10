FIS представила проект календаря нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам

Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала проект календаря нового сезона-2024/2025 Кубка мира по лыжным гонкам. Он был сформирован на совещании технических комитетов в Словении. Известно, что количество и формат гонок на этапах КМ пока не утверждены. Окончательная версия календаря будет известна по итогам работы Конгресса FIS в Рейкьявике (Исландия), который пройдёт в начале июня.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025. Календарь

1-й этап. Рука (Финляндия) — 29.11 — 01.12.2024 г.

Рука (Финляндия) — 29.11 — 01.12.2024 г. 2-й этап. Лиллехаммер (Норвегия) — 06–08.12.2024 г.

Лиллехаммер (Норвегия) — 06–08.12.2024 г. 3-й этап. Давос (Швейцария) — 13–15.12.2024 г.

Давос (Швейцария) — 13–15.12.2024 г. 4-й этап. «Тур де Ски». Тоблах (Италия) — 28–29.12.2024 г.

Тоблах (Италия) — 28–29.12.2024 г. 5-й этап. «Тур де Ски». Тоблах (Италия) — 31.12.2024 – 01.01.2025 г.

Тоблах (Италия) — 31.12.2024 – 01.01.2025 г. 6-й этап. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме (Италия) — 03–05.01.2025 г.

Валь-ди-Фьемме (Италия) — 03–05.01.2025 г. 7-й этап. Лес-Руссес (Франция) — 17–19.01.2025 г.

Лес-Руссес (Франция) — 17–19.01.2025 г. 8-й этап. Энгадин (Швейцария) — 24–26.01.2025 г.

Энгадин (Швейцария) — 24–26.01.2025 г. 9-й этап. Нове-Место (Чехия) — 31.01 – 02.02.2025 г.

Нове-Место (Чехия) — 31.01 – 02.02.2025 г. 10-й этап. Фалун (Швеция) — 14–16.02.2025 г.

Фалун (Швеция) — 14–16.02.2025 г. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм (Норвегия) — 25.02 – 09.03.2025 г.

Тронхейм (Норвегия) — 25.02 – 09.03.2025 г. 11-й этап. Осло (Норвегия) — 15–16.03.2025 г.

Осло (Норвегия) — 15–16.03.2025 г. 12-й этап. Таллин (Эстония) — 19.03.2025 г.

Таллин (Эстония) — 19.03.2025 г. 13-й этап. Лахти (Финляндия) — 21–23.03.2025 г.

Ранее стало известно, что в программу лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025 внесены изменения.