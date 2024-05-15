Определился состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на сезон-2024/2025

Федерация лыжного спорта Финляндии опубликовала состав национальной команды по лыжным гонкам на предстоящий сезон-2024/2025.
Мужчины: Нико Анттола, Лаури Вуоринен, Эмиль Лиекари, Реми Линдхолм, Нийло Мойланен, Йони Мяки, Ийво Нисканен, Арси Руусканен, Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен.
Женщины: Ясми Йоэнсуу, Анне Кюллёнен, Ясмин Кяхяря, Юханна Матинтало, Хилла Ниемеля, Кертту Нисканен, Эвелийна Пийппо.
Еще одно место в женской команде забронировано под Кристу Пярмякоски, от которой руководство сборной ждёт решения о продолжении карьеры.
Отметим, что мужская сборная Финляндии в прошедшем сезоне-2023/2024 заняла четвёртое место в зачёте Кубка наций. Женская команда расположилась на пятой строчке.