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«Я катался всегда лучше тебя». Хальфварссон — о вымышленных похоронах Петтера Нортуга

«Я катался всегда лучше тебя». Хальфварссон — о вымышленных похоронах Петтера Нортуга
Петтер Нортуг
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В юмористическом сериале «Спасибо за всё» прошли вымышленные похороны норвежского лыжника Петтера Нортуга. Шведский лыжник Калле Хальфварссон и норвежский спортсмен Йоханнес Клебо рассказали о соперничестве между ними и бывшим конкурентом. А в это время Петтер Нортуг лежал в открытом гробу.

«Когда люди умирают в молодом возрасте, это кажется очень неправильным, но с тобой дело обстоит иначе. Я катался всегда лучше тебя. Самое лучшее в твоей смерти то, что ты не можешь давать мне нахальные ответы. Как ты себя чувствуешь сейчас, Петтер?» — сказал Хальфварссон в программе VGTV.

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«У тебя была возможность уйти на пенсию на вершине, но ты решил пробежать несколько кругов почёта и занять 54-е место. Но всё равно было больно видеть, как старый великий спортсмен неделю за неделей выступает на крайне низком уровне. В каком-то смысле ты был «Манчестер Юнайтед» на лыжах. Правда в том, что после ЧМ в Фалуне у тебя был примерно тот же статус в лыжной среде, что и у шамана Дюрека в королевской семье. Приятно, что ты есть, но каждый раз стыдно, когда ты высовываешься», — сказал Йоханнес Клебо в программе.

Также на импровизированные похороны Петтера приехала художница Карина Даль. Она написала собственную версию песни «Despacito», которая с юмором рассказывает об отдыхе с Нортугом несколько лет назад.

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