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«Вероника почти сразу начинает плакать». Вяльбе — о разговорах со Степановой

«Вероника почти сразу начинает плакать». Вяльбе — о разговорах со Степановой
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что во время разговоров с лыжницей Вероникой Степановой спортсменка сразу начинает плакать, из-за чего у Вяльбе появляются негативные эмоции.

«Я могу сказать, что Вероника одна, наверное, из очень-очень немногих, но у меня таких больше не было, и надеюсь, что больше и не будет, людей, которые… Я же никогда… Вообще, я за всю жизнь кричала на спортсменов только на Алёну Баранову. Вот прям реально орала. Но жаль, что я не стояла напротив неё, это было по телефону. Я всегда разговариваю спокойно.

И вот Вероника относится почему-то к моим абсолютно нормальным разговорам, беседам или общениям… Она почти сразу начинает плакать. Честно сказать, меня это очень сильно просто раздражает. Но чтобы не раздражаться, я уже так максимально от неё как бы дистанцируюсь с какими-то там общениями. Причём я ничего никогда не говорю плохого, просто какие-то примеры, ещё что-то. Я, помимо того, что руководитель, всё равно, чтобы они чувствовали не руководителя во мне только, а именно чтобы они понимали, что я могу быть там и другом, и мамой, и наставником», — сказала Вяльбе в интервью Андрею Романову на его YouTube-канале.

Ранее президент ФЛГР озвучила условия, при которых российские лыжники поедут на Олимпиаду-2026.

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