Вяльбе: Степанова реально на голову выше всех, Кулешова может с ней бороться, но не более

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Степанова — одна из самых сильных лыжниц в сборной и хочется, чтобы она использовала свои возможности по полной.

«Мне всегда хочется, чтобы человек, который занимается спортом, с таким талантом, как Вероника, использовала все свои возможности на 100%. Поэтому я уверена, что в этом году у неё ещё процентов 40 осталось от её возможностей, потому что она реально на голову выше всех тех, кто есть у нас сейчас в команде. Может быть, на каких-то очень отдельно взятых гонках с ней может бороться Кулешова, но не более того», — сказала Вяльбе в интервью Андрею Романову на его YouTube-канале.

Напомним, президент ФЛГР рассказала о том, что разговоры со Степановой даются сложно, потому что спортсменка эмоциональная.