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«Я на лыжника тут не похож?» Устюгов выложил фото в соцсетях

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился фото, на котором он вместе с друзьями путешествует по горной местности.

Фото: Из личного архива Сергея Устюгова

«Я на лыжника тут не похож?» — подписал фото российский лыжник в своём аккаунте в соцсетях.

В прошедшем сезоне 32-летний Устюгов стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в 20-километровом скиатлоне.

На этапах Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Устюгов лишь один раз попал на пьедестал почёта. В финальном этапе в Кировске он занял второе место в гонке преследования на 15 км свободным стилем.

Напомним, Устюгов числится в группе Егора Сорина, но работает один по плану Маркуса Крамера.