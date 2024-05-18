Джессика Диггинс — лауреат премии Бека за выдающиеся результаты в прошедшем сезоне

Американская лыжница Джессика Диггинс стала лауреатом Международной премии Бека за выдающиеся результаты в прошедшем сезоне. Об этом сообщает Федерация лыжных видов спорта и сноуборда США.

Также Диггинс и Гус Шумахер признаны лучшими лыжниками США в сезоне-2023/2024.

Напомним, американская спортсменка в этом году во второй раз в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус». Также она завоевала «Малый хрустальный глобус» в дистанционном зачёте Кубка мира-2023/2024.

32-летняя Джессика Диггинс — олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте (вместе с Киккан Рэндалл), обладательница серебряной и бронзовой медалей на Олимпиаде-2020 в Пекине (Китай) и двукратная чемпионка мира (2013 — командный спринт, 2023 — индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем).