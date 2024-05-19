Федерация Татарстана опубликовала список лыжников, которые представят республику

Федерация лыжного спорта Татарстана опубликовала список лыжников, которые представят республику на соревнованиях в сезоне-2024/2025. В него вошли восемь спортсменов, в том числе Вероника Степанова и Савелий Коростелёв.
Ранее Степанова выступала за Архангельскую область и Камчатский край, Коростелёв – только за Архангельскую область. Известно, что Зарина Кутлумбаева, которая также оказалась в списке, является спортсменкой юниорской сборной России и ранее выступала за родной Башкортостан.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком лыжников, которые представят Республику Татарстан на соревнованиях:
— Наталья Терентьева;
— Савелий Коростелёв;
— Вероника Степанова;
— Анастасия Фалеева;
— Руслан Зиганшин;
— Глеб Шпак;
— Никита Фадеев;
— Зарина Кутлумбаева.