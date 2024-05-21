Кулешова: верила, что Большунов выиграет всё, но хотела, чтобы его обыграли

Российская лыжница бронзовый призёр Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане Анастасия Кулешова поделилась мнением о победной серии Александра Большунова в прошедшем сезоне-2023/2024.

«Вот Большунов точно бегает в другой лиге. Саша даже после болезни выигрывал гонки, когда, разумеется, плохое самочувствие. Это уникальный спортсмен и человек. Без таланта и хорошей трудоспособности не будет таких результатов. Они нашли друг друга с Юрием Викторовичем (Бородавко. – Прим. «Чемпионата»). У них хороший симбиоз. Они знают, что им нужно для работы. Он лучший лыжник в мире и должен всё выигрывать.

Я верила, что он выиграет все личные гонки в сезоне. И в то же время я хотела, чтобы другие парни обыграли Большунова. Это стимул не только для Александра, но и для всех остальных. Большунов не непобедим, он не робот. Ермил Вокуев это доказал, значит, и все остальные знают и стремятся к этому», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В сезоне-2023/2024 Александр Большунов выиграл 25 личных гонок, 23 из которых – подряд.