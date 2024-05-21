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Дальквист рассказала о главной цели на сезон-2024/2025

Дальквист рассказала о главной цели на сезон-2024/2025
Майя Дальквист
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 шведская лыжница Майя Дальквист рассказала о планах на предстоящий сезон. Спортсменка подчеркнула, что выступление на ЧМ-2025 является для неё главной задачей.

«Я уменьшу объёмы относительно прошлого межсезонья и буду подстраховываться, чтобы ситуация начала прошлого сезона не повторилась. Основная цель — коньковый спринт на чемпионате мира в конце февраля. Поэтому подготовка целиком и полностью выстраивается вокруг этого старта. Этапы Кубка мира будут лишь частью подготовки. На прошлой неделе я прошла тесты в Эстерсунде. Всё так, как и должно быть, учитывая спокойную весну», — приводит слова Дальквист SVT.

Ранее стало известно, что спортсменка переехала в Норвегию ради ЧМ-2025 в Тронхейме.

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