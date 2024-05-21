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Сборная Беларуси по лыжным гонкам определила состав на сезон-2024/2025

Сборная Беларуси по лыжным гонкам определила состав на сезон-2024/2025
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Министерство спорта и туризма Республики Беларусь опубликовало основной состав национальной команды по лыжным гонкам на следующий сезон.

Мужчины: Роман Елётнов, Алексей Губенко, Даниил Сенькевич.

Женщины: Анна Королёва, Анна Мачехина, Алина Буйницкая, Елизавета Пинчук.

В прошедшем сезоне лучшие результаты на этапах Альфа-Банк Кубка России показала Анна Королёва. Она дважды была четвёртой: на первом этапе в Вершине Тёи (спринт) и на втором — в Тюмени (индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем). Анна Мачехина выиграла бронзовую медаль в марафоне на 50 км в рамках чемпионата России — 2024.

Напомним, российские и белорусские лыжники не выступают на международной арене с февраля 2022 года. Так Международная федерация лыжных видов спорта отреагировала на ситуацию на Украине.

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