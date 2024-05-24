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Стал известен состав сборной Италии по лыжным гонкам на сезон-2024/2025

Руководство сборной Италии по лыжным гонкам объявила состав основной команды, которая будет готовиться к сезону-2024/2025 Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира, сезон-2024/2025. Состав сборной Италии:

Мужчины:

Элиа Барп (21 год);

Паоло Вентура (28 лет);

Давиде Грац (24 года);

Симоне Дапра (26 лет);

Франческо де Фабиани (31 год);

Симоне Мочеллини (26 лет);

Федерико Пеллегрино (33 года);

Михаэль Хелльвегер (27 лет).

Женщины:

Катерина Ганц (28 лет);

Мартина Ди Чента (24 года);

Анна Комарелла (27 лет);

Николь Монсорно (24 года);

Франческа Франки (26 лет).

Отметим, что ведущую роль в тренерском штабе команды Италии по-прежнему будет играть бывший тренер сборной России, немецкий специалист Маркус Крамер.