Стал известен состав сборной Италии по лыжным гонкам на сезон-2024/2025

Руководство сборной Италии по лыжным гонкам объявила состав основной команды, которая будет готовиться к сезону-2024/2025 Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира, сезон-2024/2025. Состав сборной Италии:
Мужчины:
Элиа Барп (21 год);
Паоло Вентура (28 лет);
Давиде Грац (24 года);
Симоне Дапра (26 лет);
Франческо де Фабиани (31 год);
Симоне Мочеллини (26 лет);
Федерико Пеллегрино (33 года);
Михаэль Хелльвегер (27 лет).
Женщины:
Катерина Ганц (28 лет);
Мартина Ди Чента (24 года);
Анна Комарелла (27 лет);
Николь Монсорно (24 года);
Франческа Франки (26 лет).
Отметим, что ведущую роль в тренерском штабе команды Италии по-прежнему будет играть бывший тренер сборной России, немецкий специалист Маркус Крамер.