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Терезе Йохауг ответила на вопрос, существует ли «послеродовой эффект» в спорте

Терезе Йохауг ответила на вопрос, существует ли «послеродовой эффект» в спорте
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Норвежская лыжница, четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг ответила на вопрос, существует ли так называемый «послеродовой эффект» в спорте, позволяющий выступать более успешно после рождения ребёнка.

«Когда возвращалась Марит Бьёрген (единственная в истории женских лыж восьмикратная олимпийская чемпионка и обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов. — Прим. «Чемпионата») и жаловалась, что ей всё даётся очень тяжело, то я говорила, что понимаю её. Но ни черта тогда не понимала. Только когда вы это ощутите на себе, то сможете дать реальную оценку. Тяжёлые тренировки и заботу о маленьком ребенке очень сложно совмещать. Энергии это точно не добавляет в обычном понимании, но это даёт энергию по-другому», — сказала Йохауг в интервью VG.

Также Йохауг добавила, что её форма в некоторые моменты стала даже лучше, чем было до перерыва в карьере. Тесты на содержание кислорода в крови также показывают более благоприятные результаты.

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