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Стало известно, почему часть организаторов ЧМ по лыжам не подписали соглашения с FIS

Стало известно, почему часть организаторов ЧМ по лыжам не подписали соглашения с FIS
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Некоторые из организаторов предстоящего в 2027 году чемпионата мира по лыжным гонкам, горным лыжам, а также сноуборду и фристайлу не подписали соглашение с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда из-за недовольства прописанными в контракте условиями по распределению обязанностей. При этом секретарь шведской лыжной ассоциации Пернилла Бонде заявила, что они на пути к решению.

«Мы работаем по договорённостям. Остаются некоторые детали, в которые мы не можем вдаваться. У нас хороший диалог. Мы рассчитываем добраться до финиша. Я не могу назвать точную дату, но мы работаем над тем, чтобы всё довести до конца. Я бы сказала, что это недраматично», — приводит слова Бонде VG.

Однако свою обеспокоенность ситуацией выразил менеджер по организации мероприятий Терье Лунд из Норвежской лыжной ассоциации. По его словам, он не сталкивался на своей практике с таким сильным затягиванием подписания договоров.

Ранее стало известно, что ассоциация Финляндии может отказаться от проведения чемпионата мира в 2029 году из-за кризиса в стране.

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