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Пол Голберг получил травму лодыжки — Nettavisen

Пол Голберг получил травму лодыжки — Nettavisen
Пол Голберг
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года норвежский лыжник Пол Голберг пропустит мероприятие со СМИ из-за травмы лодыжки. Об этом сообщил врач национальной команды Уве Фераген.

«У Пола травма лодыжки, а это значит, что на предстоящей неделе ему придётся несколько скорректировать свои планы. Поэтому он останется дома и будет тренироваться», — приводит слова Ферагена Nettavisen.

Ранее стало известно, что Голберг занял четвёртое место по количеству призовых за сезон-2023/2024 — 124,3 тыс. швейцарских франков. Наибольшую сумму призовых по итогам сезона заработал норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо — 326,9 тыс. швейцарских франков. Обладатель Кубка мира, ещё один представитель Норвегии, Харальд Эстберг Амундсен, выиграл призовые на сумму 247,8 тыс. швейцарских франков.

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