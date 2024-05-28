Бьорген приступила к работе тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам

Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира Марит Бьорген начала работу на посту тренера сборной Норвегии. Она заявила, что прошлый сезон был не таким удачным, но, чтобы это изменить, не нужно делать ничего кардинального.

«Для начала нам нужно хорошо узнать друг друга и выстроить хорошие отношения. В команде есть спортсмены, которые могут бороться за медали. Ещё не так давно всё шло очень хорошо, но в прошлогоднем сезоне немного пошатнулось. Впрочем, нужно не так уж много изменений. Важно создать чувство защищённости и дать спортсменам уверенность в том, что они делают. Возможно, это всё, что нужно, чтобы сделать шаг вверх», — приводит слова Бьорген TV2.

Напомним, в 2018 году самая титулованная лыжница Бьорген завершила выступления на Кубке мира, но объявила об окончательном завершении карьеры она только в 2022 году.