Большунов — самый проверяемый РУСАДА спортсмен в этом году

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов больше, чем остальные спортсмены, проверялся на допинг в первые четыре месяца в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

За первые четыре месяца 2024 года лыжника проверили на допинг семь раз.

Предположительно, интерес РУСАДА к Большунову связан с результатами, которые лыжник показывал в сезоне-2023/2024. У него прошла серия из 23 личных побед на лыжных гонках. Лишь в конце сезона серию удалось прервать на раздельном старте классическим стилем на 10 км. Лыжником, прервавшим такое количество побед подряд, стал Ермил Вокуев. От него Большунов отстал на 45,4 секунды.

По шесть раз с января по апрель были проверены РУСАДА на допинг лыжники Савелий Коростелёв, Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина и Вероника Степанова.

Эти спортсмены также показали себя в отличной форме в прошедшем сезоне и неоднократно становилась победителями и призёрами гонок.