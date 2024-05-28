«Очень сильно был этому рад». Ардашев — о том, как обыграл Большунова

Лыжник Сергей Ардашев рассказал об эмоциях после того, как удалось обыграть Александра Большунова на спринте в Кировске.

«И был очень сильно этому рад! Наконец-то выиграл, весь сезон пытался. Думал, что на классическом спринте получится, но всё чего-то не хватало. Наверное, сам где-то недорабатывал. Иногда и лыжи не так хорошо выкатывали», — приводит слова Ардашева «На лыжи!».

Напомним, Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом, двукратным победителем Кубка мира. В сезоне-2023/2024 он провёл серию из 23 побед в личных гонках. Лишь в конце сезона серию побед удалось прервать Ермилу Вокуеву, позже победу забрал и сам Ардашев.

Ранее стало известно, что Большунов является спортсменом, который находится под самым пристальным наблюдением РУСАДА.