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Лыжник Арадашев ответил на вопрос, в чём секрет побед Большунова

Лыжник Арадашев ответил на вопрос, в чём секрет побед Большунова
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Российский лыжник Сергей Ардашев заявил, что талант и упорство сделали из трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова лучшего лыжника мира.

«Конечно, я удивлялся тому, как он фигачит всё мощными движениями. Все мы пашем. Но талант плюс упорство и вот он – лучший лыжник мира! В детстве помню, как у нас было собрание с тренером. И он сказал: «Ребята, вы все чемпионами не станете. Главное, что я из вас сделаю людей. Станете покрепче. Вам это в жизни поможет». Это я хорошо запомнил. А такие как Большунов, наверное, рождаются раз в сто лет», — приводит слова Ардашева проект «На лыжи!».

Напомним, Большунов является главным соперником для всех лыжников в мужских гонках. За сезон-2023/2024 он смог довести серию до 23 побед.

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