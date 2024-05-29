Терезе Йохауг не считает шведок большими конкурентками на соревнованиях

Норвежская лыжница, четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг высказалась о доминации шведок в мировых лыжах. По словам норвежки, она не считает их большими конкурентками на соревнованиях.

«У меня большие сомнения в том, что уровень соперниц вырос. Да, мы общались на эту тему с Лоттой Уднес Венг, и она сказала, что теперь конкуренции больше, бороться стало сложнее на высоком уровне. Не хочу показаться самоуверенной, но когда выступала я, то за второе место и ниже тоже шла серьёзная конкуренция.

Хотя если, к примеру, Фрида Карлссон меня обойдёт на чемпионате мира по лыжам в Тронхейме через год, я буду очень раздосадована. Всё ещё помню своё поражение в Хольменколлене в 2020 году. Такое больше не должно повториться», — сказала Йохауг в интервью Sport Bibeln.