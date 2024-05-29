Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терезе Йохауг не считает шведок большими конкурентками на соревнованиях

Терезе Йохауг не считает шведок большими конкурентками на соревнованиях
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежская лыжница, четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг высказалась о доминации шведок в мировых лыжах. По словам норвежки, она не считает их большими конкурентками на соревнованиях.

«У меня большие сомнения в том, что уровень соперниц вырос. Да, мы общались на эту тему с Лоттой Уднес Венг, и она сказала, что теперь конкуренции больше, бороться стало сложнее на высоком уровне. Не хочу показаться самоуверенной, но когда выступала я, то за второе место и ниже тоже шла серьёзная конкуренция.

Хотя если, к примеру, Фрида Карлссон меня обойдёт на чемпионате мира по лыжам в Тронхейме через год, я буду очень раздосадована. Всё ещё помню своё поражение в Хольменколлене в 2020 году. Такое больше не должно повториться», — сказала Йохауг в интервью Sport Bibeln.

Материалы по теме
Терезе Йохауг ответила на вопрос, существует ли «послеродовой эффект» в спорте
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android