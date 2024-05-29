Симен Хегстад Крюгер сообщил, что собирается изменить подход к тренировкам

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Симен Хегстад Крюгер заявил, что для более успешного выступления в следующем сезоне он планирует пересмотреть свой подход к тренировочному процессу. По словам спортсмена, он нуждается в более качественной и долгой высотной подготовке.

«Я хорошо справляюсь с высотой, и для меня вполне нормально тренироваться на высоте 1800 метров. Я провёл тесты крови на параметры, которые должна регулировать высота, и пришёл к выводу, что если моё тело хочет запустить процесс выработки большего количества крови, то мне придётся подняться ещё выше. Недостаточно находиться на высоте 1800 метров. Было бы очень интересно протестировать пребывание на высоте 2050 метров. Осталось найти подходящее место для этого», — приводит слова Крюгера VG.

Также норвежец добавил, что в позапрошлом сезоне именно объёмы высотных тренировок позволили ему завоевать три золота на чемпионате мира в Планице.