Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Симен Хегстад Крюгер сообщил, что собирается изменить подход к тренировкам

Симен Хегстад Крюгер сообщил, что собирается изменить подход к тренировкам
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Симен Хегстад Крюгер заявил, что для более успешного выступления в следующем сезоне он планирует пересмотреть свой подход к тренировочному процессу. По словам спортсмена, он нуждается в более качественной и долгой высотной подготовке.

«Я хорошо справляюсь с высотой, и для меня вполне нормально тренироваться на высоте 1800 метров. Я провёл тесты крови на параметры, которые должна регулировать высота, и пришёл к выводу, что если моё тело хочет запустить процесс выработки большего количества крови, то мне придётся подняться ещё выше. Недостаточно находиться на высоте 1800 метров. Было бы очень интересно протестировать пребывание на высоте 2050 метров. Осталось найти подходящее место для этого», — приводит слова Крюгера VG.

Также норвежец добавил, что в позапрошлом сезоне именно объёмы высотных тренировок позволили ему завоевать три золота на чемпионате мира в Планице.

Материалы по теме
«Я не готов отказаться от страны и от флага». Откровенный разговор с лыжником Горбуновым
Эксклюзив
«Я не готов отказаться от страны и от флага». Откровенный разговор с лыжником Горбуновым
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android