Нортуг предложил экс-сервисеру сборной Швеции Перри Олссону присоединиться к своей команде

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира 38-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил о том, что сделал предложение о работе в своей команде экс-сервисеру сборной Швеции Перри Олссону, который в прошлом месяце закончил сотрудничество «Тре Крунур».

«Независимо от того, будет реорганизация или нет, должно быть место для Перри Олссона. Я спросил его, есть ли у него желание нам помочь.

Напомню, до перехода в шведскую сборную в 2020 году Олссон в течении 17 сезонов отработал в Норвегии, где отвечал за лыжи в том числе Марит Бьорген и самого Нортуга. При этом последний уверен, что в Швеции приняли неправильное решение, расставшись со специалистом.

Ухудшится ли теперь смазочный компонент сборной Швеции? Я думаю да, абсолютно. Они многое потеряют, отказавшись от его опыта. Трудно заменить такого опытного парня, как Перри Олссон», — приводит слова Нортуга TV2.

Ранее сообщалось, что сам Олссон не получил внятного объяснения от шведской ассоциации лыжных гонок, почему ему не предложили новый контракт.