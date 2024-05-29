Шанава, Шаппа и другие французские лыжники отправились на военные сборы

Французские лыжники Люка Шанава, Жуль Шаппа, Юго Лапалю, Жюль Лапьер, Жозефин Панье и Флора Дольчи отправились на военные сборы французской армии, сообщает Le Dauphiné libéré.

По информации источник, данные сборы пройдут в рамках одного из традиционных весенних мероприятий, согласно которому французские мастера лыжных гонок по контракту с «Армией чемпионов» всю неделю тренируются в составе 17-го парашютно-инженерного полка в Монтобане.

Фото: Le Dauphiné libéré

Отметим, что в сборах изначально должен был принимать участие и призёр Олимпийских игр Ришар Жув, однако он не смог приехать из-за перенесённой операции на ноге.

Напомним, в завершившемся сезоне Кубка мира лучшим из мужчин среди французских лыжников в общем зачёте стал Юго Лапалю, набравший 1201 очко и занявший девятое место. У женщин сильнее всех выступила Дельфин Клодель (16-е место и 997 очков).