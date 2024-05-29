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Финляндия запрещает фтор на всех национальных соревнованиях

Финляндия запрещает фтор на всех национальных соревнованиях
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На внутренних соревнованиях в Финляндии с будущего сезона использование фтора будет запрещено на всех соревнованиях и дисциплинах FIS и Финской федерации лыжного спорта на всех уровнях.

Национальное обеспечение соблюдения запрета на использование фтора начнётся в 2024/2025 годах и будет осуществляться национальными ассоциациями видов. Контроль за соблюдением запрета на использование фтора будет осуществляться с помощью теста, разработанного международными федерациями. На крупных соревнованиях, таких как национальные чемпионаты, будет предоставлена возможность проверить чистоту лыж до начала соревнований. На других соревнованиях запрет вводится с помощью внезапных тестов.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в сезоне-2023/2024 запретила использование кремов и других фторсодержащих средств для подготовки лыж на всех соревнованиях.

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