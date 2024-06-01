В сборной Норвегии не торопят Терезе Йохауг с решением о возвращении в команду

Старший тренер женской сборной Норвегии Шур Сварстад рассказал, что не торопит норвежскую лыжницу, олимпийскую чемпионку 2010 и 2022 года Терезе Йохауг с решением о возможном вхождении в сборную Норвегии, а бывшая напарница по команде Хейди Венг полностью уверена в возвращении Йохауг.

«Торопиться с принятием решения не стоит. Но время идёт. Долгожданное объявление будет сделано в ближайшее время», — приводит слова Сварстада Fondo Italia.

«Если бы вы спросили меня два года назад, я бы удивилась, если бы она вернулась. Но сейчас я была бы ещё больше удивлена, если бы она не вернулась. Многое изменилось. И как можно винить её», — приводит слова Венг Fondo Italia.

Напомним, Йохауг находится на стадии выбора, возвращаться ли в большой спорт. 35-летняя лыжница завершила карьеру в 2022 году сразу после Олимпийских игр в Пекине, однако уже в сезоне-2023/2024 задумалась о том, чтобы вновь начать заниматься и стартовать.