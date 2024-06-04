Менеджер Йохауг рассказал, когда стоит ожидать решения спортсменки о возвращении в сборную

Йорн Эрнест, менеджер норвежской лыжницы, олимпийской чемпионки 2010 и 2022 года Терезе Йохауг, рассказал, что решение о возвращении в сборную Йохауг примет до конца июня.

«Всё по-прежнему, но она продолжает тренироваться. Я ожидаю, что о чём-то будет объявлено в июне», — приводит слова Эрнеста Dagbladet.

Ранее старший тренер женской сборной Норвегии Шур Сварстад рассказал, что не торопит Терезе Йохауг с решением о возможном вхождении в сборную Норвегии.

Напомним, Йохауг находится на стадии выбора, возвращаться ли в большой спорт. 35-летняя лыжница завершила карьеру в 2022 году, сразу после Олимпийских игр в Пекине, однако уже в сезоне-2023/2024 задумалась о том, чтобы вновь начать заниматься и стартовать.