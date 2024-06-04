Сергей Устюгов начал подготовку к лыжному сезону-2024/2025 в Сыктывкаре

Российские лыжники из сборной ХМАО-Югры начали подготовку к предстоящему сезону-2024/2025 в Сыктывкаре (Республика Коми). Об этом сообщает пресс-служба Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной.

В сборах принимают участие олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Сергей Устюгов, призёр этапов Кубка мира Андрей Мельниченко, бронзовый медалист чемпионата России Рифат Сафиуллин и чемпион России по лыжероллерам Андрей Кузнецов.

В прошедшем сезоне 32-летний Устюгов стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в 20-километровом скиатлоне. На этапах Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Устюгов лишь один раз попал на пьедестал почёта. В финальном этапе в Кировске он занял второе место в гонке преследования на 15 км свободным стилем.