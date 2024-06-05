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Клебо прокомментировал заявление Карлссон о будущем завершении карьеры в 27 лет

Клебо прокомментировал заявление Карлссон о будущем завершении карьеры в 27 лет
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Пятикратный олимпийский чемпион 27-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался по поводу слов 24-летней шведской лыжницы Фриды Карлссон о завершении карьеры в этом виде спорта через три года.

«Да, интересно посмотреть, сдержит ли она слово, если выиграет золото в родном Фалуне на чемпионате мира в 2027 году. Я сомневаюсь. Думаю, это просто дедлайн, чтобы дополнительно мотивировать себя», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Ранее бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетных гонках шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, когда собирается завершить карьеру. Спортсменка, которой сейчас 24 года, планирует, что её последним лыжным турниром станет домашний чемпионат мира в шведском Фалуне, который пройдёт весной 2027 года.

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