Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бьорген высказалась о планах Карлссон закончить карьеру через три года

Бьорген высказалась о планах Карлссон закончить карьеру через три года
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмикратная олимпийская чемпионка 44-летняя норвежская экс-лыжница Марит Бьорген прокомментировала слова 24-летней шведской лыжницы Фриды Карлссон о завершении карьеры в этом виде спорта в 2027 году.

«Любого спортсмена посещают подобные мысли, но обычно они держат их при себе… Я сама не думала, что буду бегать до 2011 года, но потом осталась в спорте ещё на семь лет. Для меня эти годы пролетели быстро», — приводит слова Бьорген Nettavisen.

Ранее бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетных гонках шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, когда собирается завершить карьеру. Спортсменка, которой сейчас 24 года, планирует, что её последним лыжным турниром станет домашний чемпионат мира в шведском Фалуне, который состоится весной 2027 года.

Материалы по теме
Фрида Карлссон сообщила, что завершит спортивную карьеру через три года
Клебо прокомментировал заявление Карлссон о будущем завершении карьеры в 27 лет
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android