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Норвежский лыжник Шур Рёте объявил о завершении карьеры

Норвежский лыжник Шур Рёте объявил о завершении карьеры
Шур Рёте
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Трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Шур Рёте объявил об уходе из спорта. О решении спортсмен сообщил в социальных сетях.

«13 лет в сборной по лыжным гонкам дали многое. Большие взлёты, падения и огромное количество незабываемых впечатлений с моими лучшими друзьями. Спасибо всем, кто способствовал тому, чтобы я смог реализовать свою детскую мечту. Партнёры по сборной, тренеры, сервисмены, федерация лыжного спорта и не в последнюю очередь семья. Спасибо за меня», — написал Рёте.

Рёте трижды брал золото ЧМ и три раза становился бронзовым призёром соревнований. Лучшим результатом спортсмена на Олимпийских играх стало пятое место в марафоне на 50 км в Пекине-2022. Спортсмен шесть раз становился победителем этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

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