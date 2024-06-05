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Вяльбе заявила о проблемах со здоровьем у лыжников сборной, в том числе у Большунова

Вяльбе заявила о проблемах со здоровьем у лыжников сборной, в том числе у Большунова
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила о проблемах со здоровьем у некоторых лыжников сборной России, в том числе у трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова. По её словам, спортсмен не смог провести тренировочный сбор в Кисловодске и покинул расположение команды.

«У Саши Большунова проблемы со здоровьем. Даже половину сбора не провёл, уехал. Простудился, температура. Также проблемы с коленом у Ивана Якимушкина, не сделал вовремя операцию. А вот у Артёма Мальцева операция отлично прошла, быстро восстановился и вернулся к тренировкам», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Напомним, сейчас в Кисловодске проходит первый предсезонный тренировочный сбор под руководством заслуженного тренера России Юрия Бородавко.

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