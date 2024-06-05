Юрий Бородавко высказался о болезни Александра Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал сроки восстановления после болезни трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова. Ранее со слов президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе стало известно, что Большунов покинул сбор национальной команды в Кисловодске из-за проблем со здоровьем.

«У Саши были симптомы, которые никак не проходили. Болело горло, потом всё опустилось ниже. Конечно, это мешало тренироваться, поэтому приняли решение отпустить его на самоподготовку раньше времени. Но ничего страшного, к сбору в «Малиновке» он должен быть в оптимальном состоянии», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Отметим, что сборы группы Бородавко в центре лыжного спорта «Малиновка» (Архангельская область) стартуют 11 июня.