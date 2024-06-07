Сорин показал, как беременная Наталья Терентьева тренируется на лыжероллерах

Тренер сборной России Егор Сорин опубликовал в своём телеграм-канале видео тренировки олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, обладательницы Кубка мира – 2021/2022 Натальи Терентьевой (Непряевой), которая готовится стать мамой. На видео Терентьева едет на лыжероллерах по трассе.

«Наташа в строю, всё хорошо, тренируется по индивидуальной программе. На всех тренировках использует небольшой утяжелитель», — подписал видео Сорин.

Напомним, в середине апреля стало известно, что Терентьева и её супруг – двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев – впервые готовятся стать родителями. За несколько недель до оглашения данной новости чета Терентьевых покинула группу Юрия Бородавко и перешла к Сорину.