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Сорин показал, как беременная Наталья Терентьева тренируется на лыжероллерах

Сорин показал, как беременная Наталья Терентьева тренируется на лыжероллерах
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Тренер сборной России Егор Сорин опубликовал в своём телеграм-канале видео тренировки олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, обладательницы Кубка мира – 2021/2022 Натальи Терентьевой (Непряевой), которая готовится стать мамой. На видео Терентьева едет на лыжероллерах по трассе.

«Наташа в строю, всё хорошо, тренируется по индивидуальной программе. На всех тренировках использует небольшой утяжелитель», — подписал видео Сорин.

Напомним, в середине апреля стало известно, что Терентьева и её супруг – двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев – впервые готовятся стать родителями. За несколько недель до оглашения данной новости чета Терентьевых покинула группу Юрия Бородавко и перешла к Сорину.

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