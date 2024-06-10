Стало известно, кто возглавил Ассоциацию лыжного спорта Норвегии

Туве Мо Дюрхауг стала президентом Ассоциации лыжных видов спорта Норвегии. Об этом сообщил VG.

Спортивный функционер была единственным кандидатом на выборах и переизбрана на срок до 2026 года.

Ранее стало известно, что Норвежская лыжная ассоциация может стать банкротом из-за убытков в организации. Об этом говорят данные из протокола майского заседания совета директоров. В ассоциации отметили различия между доходами и расходами, которые связаны с подготовкой к проведению ЧМ-2025 в Тронхейме, а также упомянули об операционном убытке за 2023 год в размере $ 10,9 млн. Глава организации Арне Бауманн заявил о пересмотре бюджета, который должен стабилизировать ситуацию.

2023 год закончился операционным убытком в $ 10,9 млн отдельно для лыжной ассоциации, а также общим операционным убытком в $ 17,4 млн из-за чемпионата мира — 2025 в Тронхейме.