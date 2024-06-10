Обладатель Кубка мира сезона-2023/2024 по лыжным гонкам рассказал про подход к тренировкам

Норвежский лыжник Харальд Амундсен рассказал о подготовке к новому сезону. На прошлой неделе сборная Норвегии начала командные тренировки перед стартом сезона-2024/2025 без Амундсена в составе.

«Я ещё в отпуске. Немного отдыха, хорошей еды и, может быть, немного пляжа, а затем, когда буду готов, полностью сконцентрируюсь и начну усердно тренироваться. Мне необходимо время для себя. Пока я не почувствую, что моё тело и особенно голова готовы, мне не нужно много тренироваться.

Я буду более внимательным и подстроюсь под более крупные гонки. Я буду больше готовиться к чемпионату мира, поэтому, вероятно, буду намного осторожнее, чем прошлой зимой», — приводит слова Амундсена норвежский телеканал TV2.

Харальд Амундсен выиграл «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2023/2024, опередив в борьбе за кубок Йоханнеса Клебо. Помимо этого, в прошлом сезоне Амундсен победил в многодневке «Тур де Ски». Норвежец дважды становился призёром чемпионатов мира в личных гонках (серебро в 2021 году и бронза в 2023 году в гонке на 15 км).