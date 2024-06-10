В Норвегии недовольны зарплатой президента Ассоциации лыжного спорта

Норвежские СМИ сообщают о массовом недовольстве размером заработной платы президента Ассоциации лыжного спорта Туве Мо Дюрхауг. В связи с крупными убытками и общим сокращением расходов было предложено сократить зарплату президента на 500 тыс. норвежских крон — с 1,7 млн до 1,2 млн. Это предложение не получило поддержки со стороны президента.

«Никаких вопросов о зарплате не возникало за 10 лет существования должности президента ассоциации. Вопрос зарплаты не должен выноситься на голосование. Ваше дело — выбирать президента, а не его зарплату», — приводит слова Дюрхауг норвежское издание Dagbladet.

Дюрхауг находится на посту президента Ассоциации лыжного спорта Норвегии с 2022 года. Несколько дней назад она победила на очередных выборах, будучи единственным кандидатом, и сохранила за собой пост до 2026 года.